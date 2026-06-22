Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном в транспортно-логистической сфере носит долгосрочный характер
Сегодня также много говорилось о транспортно-логистической сфере.
Естественно, сотрудничество в этой сфере между нашими странами носит уже долгосрочный, я бы сказал, стратегический характер не только для нас, не только для наших соседей, но и для обширной географии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
«Поскольку сегодня не так-то много в мире надежных, безопасных транспортных путей, объединяющих страны, которые между собой сотрудничают. Это большое достижение», - отметил глава государства.
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