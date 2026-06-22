Спикер Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства посетил Милли Меджлис - ФОТО

Находящаяся с официальным визитом в нашей стране делегация во главе со спикером Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазеном Торки Саудом аль-Кади 22 июня прибыла в Милли Меджлис.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, председатель Палаты представителей сначала ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Посетив мемориальный зал имени Великого лидера Гейдара Алиева, гости осмотрели экспонаты, отражающие различные периоды жизни и политической деятельности Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Спикер Палаты представителей Мазен Торки аль-Кади оставил запись в Книге памяти.

На встрече в расширенном составе спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что достигнутые сегодня успехи Азербайджана являются результатом успешной внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией, двумя дружественными и братскими странами, достигли высокого уровня и что важную роль в этой сфере играют взаимные визиты и встречи глав государств.

Говорилось о вызывающем удовлетворение сотрудничестве между нашими странами и взаимной поддержке в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других структур.

Сахиба Гафарова высоко оценила текущий уровень межпарламентских отношений между нашими странами, подчеркнув роль взаимных визитов и деятельности парламентских групп дружбы в углублении этих отношений. Она выразила удовлетворение активным участием иорданского парламента в работе Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Председатель Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазен Торки аль-Кади поблагодарил за приглашение посетить Азербайджан и за встречу. Делясь своими впечатлениями от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, гость подчеркнул, что отношения между двумя странами развиваются благодаря инициативам и усилиям глав наших государств.

Говоря о значении проходящей в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств – членов Организации исламского сотрудничества, Мазен Торки аль-Кади довел до внимания, что это мероприятие является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов.

В ходе беседы спикер Палаты представителей изложил свои взгляды относительно развития межпарламентских отношений, обмена опытом в законодательной сфере, поощрения инвестиций, сотрудничества в гуманитарной сфере, по вопросам работы с молодежью и в других областях. Он подчеркнул, что нынешний визит и встреча с председателем парламента Азербайджана являются хорошей возможностью для дальнейшего расширения связей между парламентами.

Собеседники также уделили внимание возможностям сотрудничества между парламентскими комитетами и группами дружбы. В частности, подчеркивалась важность продолжения взаимной поддержки в международных парламентских организациях.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.