Председатель парламента Йемена высоко оценил развитие Азербайджана - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Республики Йемен Султаном Саидом аль-Баркани, находящимся с визитом в нашей стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что наши страны демонстрируют взаимную поддержку и солидарность на различных платформах. Сахиба Гафарова проинформировала о работе, проделанной Азербайджаном в период председательства в Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева. Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством наших парламентов в международных парламентских организациях, в том числе в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения.

В ходе беседы была подчеркнута особая роль межпарламентского сотрудничества в углублении отношений между нашими странами. Было отмечено, что создание взаимных групп дружбы в законодательных органах обеих стран внесло бы большой вклад в развитие отношений.

На встрече председатель Палаты представителей Султан Саид аль-Баркани выразил благодарность Азербайджану за высокий уровень организации 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества и рассказал о значимости вопросов, обсуждаемых в рамках этой организации. Гость отметил заинтересованность своей страны в развитии отношений с Азербайджаном и выразил удовлетворение уровнем развития, которое они здесь увидели. В ходе беседы председатель Палаты представителей поделился мыслями о сотрудничестве двух стран в различных сферах, в том числе о перспективах развития отношений между парламентами.

Султан Саид аль-Баркани выразил благодарность за моральную и гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном народу Йемена.