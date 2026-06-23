Костанян: Армения надеется на открытие границ с Турцией и Азербайджаном к 2030 году

Армения рассчитывает, что к 2030 году будут открыты границы и транспортные коммуникации с Турцией и Азербайджаном, это позволит превратить Южный Кавказ в ключевое связующее звено между Европой и Центральной Азией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

По его словам, открытие коммуникаций может произойти и раньше, поскольку Ереван продолжает работу над региональными транспортными проектами и видит признаки большей открытости со стороны соседних стран.

"Наше видение заключается в том, что к 2030 году у нас будут открытые коммуникации и открытые границы с двумя нашими соседями, с которыми, к сожалению, границы до сих пор закрыты - Турцией и Азербайджаном", - сказал Костанян.

Он сообщил, что Армения совместно с американскими партнерами завершает юридическую подготовку к запуску проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), который способен изменить транспортную карту Южного Кавказа и расширить связь между Европой и Центральной Азией. Одновременно готовится технико-экономическое обоснование проекта, сосредоточенное прежде всего на железнодорожной составляющей.

По словам замминистра, Армения также сотрудничает с Европейским союзом в вопросах модернизации транспортной инфраструктуры, включая строительство новых пограничных переходов и развитие автомобильных дорог для увеличения будущих транзитных перевозок.

Костанян отметил, что нестабильность традиционных торговых маршрутов и перебои в глобальных логистических цепочках повышают значение Среднего коридора и создают новые возможности для государств региона.

Он указал на заявления Азербайджана о готовности открыть железнодорожное сообщение для армянских грузов, а также на недавние сигналы со стороны Турции о возможности транзита армянских товаров через турецкую территорию.

По словам Костаняна, развитие транспортной взаимосвязанности не только способствует росту торговли, но и укрепляет стабильность на Южном Кавказе за счет роста экономической взаимозависимости между странами региона.

Армения также намерена обеспечить беспрепятственное движение грузов через свою часть Среднего коридора, что потребует дальнейшего развития цифровых решений и правовой базы при поддержке ЕС, добавил замглавы МИД Армении.