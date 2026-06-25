Хикмет Гаджиев встретился с советником Эммануэля Макрона - ФОТО

Состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией обсуждены в Баку между помощником азербайджанского лидера – главой отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмета Гаджиева и советником французского руководителя Бертраном Бухвальтером.

Об этом Гаджиев сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Провел продуктивную встречу со своим французским коллегой Бертраном Бухвальтером, который находится с визитом в Баку. В духе телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Эммануэлем Макроном, мы рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Также состоялся обмен мнениями по региональным процессам и вопросам, представляющим взаимный интерес», - написал Гаджиев в соцсети.