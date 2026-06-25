Хикмет Гаджиев встретился с советником Эммануэля Макрона - ФОТО
Состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией обсуждены в Баку между помощником азербайджанского лидера – главой отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмета Гаджиева и советником французского руководителя Бертраном Бухвальтером.
Об этом Гаджиев сообщил на своей странице в социальной сети Х.
«Провел продуктивную встречу со своим французским коллегой Бертраном Бухвальтером, который находится с визитом в Баку. В духе телефонного разговора, состоявшегося в прошлом месяце между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Эммануэлем Макроном, мы рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Также состоялся обмен мнениями по региональным процессам и вопросам, представляющим взаимный интерес», - написал Гаджиев в соцсети.
I had a productive meeting with my French colleague, Bertrand Buchwalter, who is visiting Baku. In the spirit of the phone conversation held last month between President Ilham Aliyev and President Emmanuel Macron, we reviewed the current state and prospects of Azerbaijan–France… pic.twitter.com/0LJ9hkyVhq — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 25, 2026