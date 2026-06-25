Венесуэла поблагодарила Азербайджан за поддержку
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил благодарность Азербайджану за проявленную солидарность и соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощными землетрясениями.
Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики опубликовал на своей странице в социальной сети X.
«Правительство Венесуэлы искренне признательно Азербайджанской Республике за послание солидарности и соболезнований, адресованное нашему народу», — написал Иван Хиль Пинто.
Напомним, в ночь на 25 июня на севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение. Позднее Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух подземных толчках магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с разницей в 40 секунд. В стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Согласно последним данным, число жертв стихии достигло 164 человек, ещё 971 человек получил ранения.
We are deeply saddened by the devastating earthquake that struck #Venezuela, causing tragic loss of life and widespread destruction.
We extend our heartfelt condolences to the families of the victims and express our solidarity with the people and government of Venezuela during… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 25, 2026