Венесуэла поблагодарила Азербайджан за поддержку

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил благодарность Азербайджану за проявленную солидарность и соболезнования в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощными землетрясениями.

Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Правительство Венесуэлы искренне признательно Азербайджанской Республике за послание солидарности и соболезнований, адресованное нашему народу», — написал Иван Хиль Пинто.

Напомним, в ночь на 25 июня на севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение. Позднее Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух подземных толчках магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших с разницей в 40 секунд. В стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Согласно последним данным, число жертв стихии достигло 164 человек, ещё 971 человек получил ранения.