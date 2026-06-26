 В Сиэтле не отменят ЛГБТ-акцию перед матчем Египет - Иран вопреки просьбе команд | 1news.az | Новости
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Спорт

В Сиэтле не отменят ЛГБТ-акцию перед матчем Египет - Иран вопреки просьбе команд

First News Media14:33 - Сегодня
В Сиэтле не отменят ЛГБТ-акцию перед матчем Египет - Иран вопреки просьбе команд

Власти Сиэтла не станут отменять акцию в поддержку ЛГБТ перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между командами Ирана и Египта, несмотря на их просьбу.

Об этом сообщает телеканал Fox 13.

Встреча пройдет утром 27 июня по бакинскому времени.

«После жеребьевки команд-участниц матча наш подход остался неизменным. Мы рады показать всему миру, приветствовать всех и отпраздновать это событие всем сообществом», - сказал главный директор по вопросам наследия в оргкомитете чемпионата мира в Сиэтле Лео Флор.

По его словам, в городе есть как футбольные болельщики, так и те, кто хочет посмотреть акцию. «Когда люди приедут сюда, они увидят, как люди отмечают День гордости», - добавил Флор.

Акция была запланирована до проведения жеребьевки. Когда стало известно, что в матче сыграют сборные Египта и Ирана, обе национальные федерации направили протест в ФИФА, который, по данным издания The Guardian, был отклонен. Последний протест Федерация футбола Ирана направила в ФИФА 25 июня, о решении не сообщалось.

Источник: ТАСС

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