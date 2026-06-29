Прокачка нефти по БТД через Турцию сократилась на 9%

Через территорию Турции за январь-май 2026 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 80,536 млн баррелей нефти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ, согласно данным, это на 7,975 млн баррелей или на 9% меньше по сравнению с 5 месяцами 2025 года.

В мае по данному трубопроводу транспортировано 16,524 млн баррелей нефти, что на 1,233 млн баррелей или на 6,9%, меньше по сравнению с маем 2025 года.

Напомним, что в 2025 году через территорию Турции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было транспортировано 206,434 млн баррелей нефти.