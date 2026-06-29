Баку призвал Израиль пересмотреть решение по т.н. «геноциду армян»
МИД Азербайджана выразил отношение к решению правительства Израиля по так называемому «геноциду армян».
В комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства отмечается, что решение правительства Израиля по т.н. «геноциду армян» вызывает серьезную обеспокоенность.
«Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, а также превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений в форме, далекой от правовой и научной основы, является неприемлемым.
Подобные шаги не способствуют примирению и взаимопониманию, напротив, они служат углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по достижению прочного мира и примирения в регионе.
Призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение.
Азербайджан и впредь будет последовательно придерживаться своей позиции, направленной на защиту исторической правды, уважение принципов международного права и содействие установлению прочного мира в регионе», - подчеркивает МИД АР.