Баку призвал Израиль пересмотреть решение по т.н. «геноциду армян» 

МИД Азербайджана выразил отношение к решению правительства Израиля по так называемому «геноциду армян».

В комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства отмечается, что решение правительства Израиля по т.н. «геноциду армян» вызывает серьезную обеспокоенность.

«Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, а также превращение сложных исторических процессов в предмет политических решений в форме, далекой от правовой и научной основы, является неприемлемым.

Подобные шаги не способствуют примирению и взаимопониманию, напротив, они служат углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по достижению прочного мира и примирения в регионе.

Призываем правительство Израиля пересмотреть принятое решение.

Азербайджан и впредь будет последовательно придерживаться своей позиции, направленной на защиту исторической правды, уважение принципов международного права и содействие установлению прочного мира в регионе», - подчеркивает МИД АР.