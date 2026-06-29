Ильхам Алиев: Реализация выдвинутой мною инициативы о проведении 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда вызывает удовлетворение

Радует, что выдвинутая мною на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств в Габале в октябре прошлого года инициатива по проведению 100-летия Первого тюркологического съезда сегодня воплощается в жизнь.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

«Совпадение Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств имеет особое символическое значение.

Первый тюркологический съезд, состоявшийся сто лет назад в одном из архитектурных шедевров нашей столицы – великолепном дворце Исмаилия, собрал видных представителей мировой тюркологии и известных ученых-исследователей. Это историческое событие имело исключительное значение с точки зрения формирования в тех условиях идеологии культурной интеграции тюркских народов, обладающих богатым прошлым и древним наследием», - отмечается в обращении.