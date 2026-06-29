Генеральный секретарь ОТГ: Идеи Первого тюркологического съезда и сегодня служат интеграции тюркского мира

Идеи Первого тюркологического съезда и сегодня имеют важное значение для интеграции и сотрудничества Тюркского мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту мысль высказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в своем выступлении на церемонии открытия Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

Генеральный секретарь отметил, что цели, отраженные в декларациях, принятых на Габалинском саммите, и в документе «Взгляд на тюркский мир – 2040», служат укреплению единства и солидарности тюркских государств. По его словам, идеи, представленные на Первом тюркологическом съезде сто лет назад, сегодня успешно продолжаются в рамках деятельности Организации тюркских государств.

Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что в последние годы политический диалог, экономические связи, сотрудничество в сфере науки, образования, культуры и гуманитарной сфере между тюркскими государствами значительно расширились. В основе этого сотрудничества лежат общая история, язык и культурное наследие.

Генеральный секретарь добавил, что мероприятия, посвященные 100-летию Первого тюркологического съезда, внесут вклад в более глубокое изучение общего наследия, передачу его будущим поколениям и дальнейшее усиление процесса интеграции в тюркском мире.