БИГ продолжит продвигать вопрос возвращения западных азербайджанцев на международных площадках

Бакинская инициативная группа (БИГ) продолжит свою деятельность по включению права на возвращение азербайджанцев, изгнанных с территории современной Армении, в более широкую повестку на международных платформах.

Об этом в интервью Baku TV заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов.

Он отметил, что БИГ стремится вынести данный вопрос на международную политическую повестку в рамках соответствующих органов ООН, Совета по правам человека, различных международных организаций и институтов гражданского общества: «За последние три года БИГ организовала более 40 международных конференций, опубликовала более 55 отчетов, а также представила около 20 альтернативных отчетов профильным учреждениям ООН. Включив эту тему в повестку дня международных организаций, мы хотим добиться восстановления исторической справедливости».

По словам Аббасова, результаты этой деятельности также отражаются в изменениях, внесенных в законодательство страны.

Источник: Report