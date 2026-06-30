Франшиза «Очень страшное кино» установила новый рекорд

Американская кинофраншиза «Очень страшное кино» установила новый рекорд - спустя 26 лет после выхода первого фильма мировые кассовые сборы серии превысили 1 млрд долларов (около 1,7 млрд манатов).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Deadline.

Достичь этой отметки франшизе помог успех новой части, вышедшей в июне 2026 года. По данным издания, фильм уже заработал около 208 млн долларов (примерно 353,6 млн манатов) в мировом прокате, из которых свыше 100 млн (170 млн манатов) пришлись на Северную Америку.

Новая картина продолжает историю спустя 26 лет после событий оригинального фильма. К своим ролям вернулись Анна Фэрис, Реджина Холл, Марлон и Шон Уэйансы, а над сценарием впервые за долгие годы вновь работали братья Уэйансы, стоявшие у истоков культовой пародийной франшизы.

Напомним, что первая часть «Очень страшного кино» вышла в 2000 году и стала одной из самых успешных комедийных пародий своего времени, положив начало серии из шести фильмов. Благодаря кассовому успеху новой ленты франшиза впервые преодолела символическую отметку в 1 млрд долларов мировых сборов.

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