«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории - ВИДЕО

Биографическая драма «Майкл», посвященная жизни Майкла Джексона, установила новый мировой рекорд по кассовым сборам среди всех фильмов-байопиков.

Как сообщает Deadline, мировые сборы картины достигли 977 млн долларов (более 1,66 млрд манатов), что позволило ей обойти прежнего рекордсмена – фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, заработавшего 975 млн долларов (около 1,66 млрд манатов) в мировом прокате.

Ранее «Майкл» уже стал самым кассовым музыкальным байопиком, превзойдя результат фильма «Богемская рапсодия», посвященного группе Queen и ее фронтмену Фредди Меркьюри. Сборы «Богемской рапсодии» по итогам мирового проката составили 911 млн долларов (около 1,55 млрд манатов).

Напомним, что главную роль в фильме исполнил племянник Майкла Джексона - Джаафар Джексон. Режиссером картины выступил Антуан Фукуа.

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