 Азербайджан передал другой стороне останки более тысячи армянских военнослужащих – замминистра | 1news.az | Новости
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Политика

Азербайджан передал другой стороне останки более тысячи армянских военнослужащих – замминистра

First News Media11:41 - Сегодня
Азербайджан передал другой стороне останки более тысячи армянских военнослужащих – замминистра

Начиная с ноября 2020 года Азербайджан, не руководствуясь чувством мести, передал другой стороне останки более 2 тысяч армянских военнослужащих, найденных на поле боя.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов, выступая на Международной конференции на тему «Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении вопроса пропавших без вести лиц», проводимой в рамках сотрудничества с Международной комиссией по пропавшим без вести лицам (ICMP), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, наши военнослужащие проводили эти поиски в сложных погодных условиях и в условиях высокой минной угрозы:

«Одним из важнейших условий достижения устойчивого мира в постконфликтный период является именно решение этой проблемы. Исчезновение людей во время вооруженных конфликтов – это трагедия, оставляющая глубокий след в памяти не только отдельных семей, но и целых обществ. В докладе Генерального секретаря ООН «О защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах», представленном в мае 2025 года, в качестве одной из основных причин огромных человеческих потерь во время многочисленных конфликтов в мире также указано несоблюдение международного гуманитарного права. Эта реальность в очередной раз подтверждает, что вопрос пропавших без вести лиц является одним из приоритетных вопросов не только национальной, но и глобальной гуманитарной повестки дня».

Заместитель министра отметил, что международное гуманитарное право возлагает на государства серьезные обязательства по предотвращению исчезновения людей во время вооруженных конфликтов, а также по выяснению их судьбы:

«Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним требуют от сторон конфликта установления судьбы пропавших без вести лиц, поиска погибших, идентификации человеческих останков и обращения с ними с достоинством».

Замминистра заявил, что реальность, с которой столкнулся Азербайджан, является ярким примером грубого нарушения этих гуманитарных норм:

«Решение проблемы пропавших без вести лиц требует совместных усилий всех сторон и прозрачного сотрудничества, а не только усилий одной страны. Азербайджан всегда заявлял, что, руководствуясь принципами гуманизма, считает этот вопрос важной составной частью процесса мирного строительства и укрепления доверия. Подтверждением этому служит то, что в настоящее время в рамках мирного процесса этот вопрос также находится в центре внимания. Статья 9 проекта мирного договора, парафированного 8 августа 2025 года в Вашингтоне, именно по инициативе руководства Азербайджана непосредственно посвящена определению судьбы пропавших без вести лиц. С февраля 2025 года установлены механизмы прямого общения и проводятся обсуждения с соответствующей комиссией Армении без посредничества каких-либо третьих сторон».

Замминистра отметил, что наряду с работой, проводимой на национальном уровне, Азербайджан вносит важный вклад в сохранение проблемы пропавших без вести лиц в международной повестке дня.

«Бакинский диалог по пропавшим без вести лицам, сформированный по инициативе Азербайджана, стал важной платформой, способствующей привлечению внимания международного сообщества к этой гуманитарной трагедии. Следующая международная конференция в рамках Бакинского диалога пройдет 7–10 октября этого года», — заявил заместитель министра.

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