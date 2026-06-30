Шалва Папуашвили назвал мирный процесс между Баку и Ереваном обнадеживающим

Мирный процесс между Баку и Ереваном, а также усилия Турции и Армении по нормализации отношений являются многообещающими, что создает перспективы для большей стабильности в регионе.

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на 67-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

«Сегодня наш регион обладает огромным потенциалом для укрепления своей роли в качестве хаба торговли, транспорта, энергетики и цифровой взаимосвязанности. Нынешний период следует рассматривать не только через призму вызовов, но и как время новых возможностей, чтобы еще больше укрепить наше сотрудничество», — сказал Папуашвили.

Как отметил спикер парламента, особое значение приобрело развитие «Среднего коридора». По его словам, благодаря совершенствованию транспортной инфраструктуры, развитию логистических сетей, содействию торговле и укреплению мультимодальной взаимосвязанности регион может стать привлекательным и надежным связующим звеном между регионами и континентами.

«Более стабильное соседство отвечает интересам каждой страны, представленной в этой ассамблее. Обнадеживает продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также усилия, направленные на нормализацию отношений между Турцией и Арменией, что создает перспективы для укрепления стабильности и расширения сотрудничества в нашем более широком регионе.

В начале текущего месяца была введена в эксплуатацию новая линия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс — совместный стратегический проект Грузии, Азербайджана и Турции. Это наглядный пример того, как практическое сотрудничество способно приносить общую пользу и содействовать реализации нашего общего видения — создания более взаимосвязанного и процветающего региона», — отметил председатель парламента Грузии.

Источник: 1tv.ge