Подписано Коммюнике по итогам Первой встречи руководителей госструктур по делам религии стран ОТГ - ФОТО

30 июня в городе Шуша завершилась Первая встреча руководителей государственных органов по религиозным делам стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по итогам встречи было подписано Коммюнике из 11 пунктов, отражающее институциональные основы сотрудничества между структурами и направления дальнейшей совместной деятельности.

В документе нашла свое отражение специфика развития государственно-религиозных отношений между тюркскими государствами на основе принципов светскости, расширения обмена опытом в религиозной сфере, развития сотрудничества в области религиозного образования, воспитания молодежи в духе национально-духовных ценностей, повышения роли женщин в укреплении института семьи, в том числе усиления религиозного просвещения в цифровой информационной среде. Наряду с этим, в Коммюнике подчеркнута важность выражения поддержки восстановлению историко-религиозного и культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, содействие межконфессиональному взаимопониманию и исламской солидарности на тюркском пространстве, пропаганды тюркско-исламского культурного наследия на международном уровне, а также усиления совместной борьбы против религиозного радикализма, экстремизма, терроризма, исламофобии и других деструктивных проявлений.

В то же время, выражена благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную в организации мероприятия на высоком уровне, и созданные условия, а также правительству Азербайджана и Секретариату ОТГ в связи с вкладом в процесс координации.

В завершение было принято решение о проведении следующей встречи в 2027 году в Казахстане.