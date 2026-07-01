 Азербайджан и Ирландия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений - ФОТО | 1news.az | Новости
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Азербайджан и Ирландия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений - ФОТО

First News Media08:52 - Сегодня
Азербайджан и Ирландия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений - ФОТО

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ирландией.

Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Сегодня отмечается годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Ирландия. Искренне поздравляем с этой важной вехой в развитии дипломатических отношений между Азербайджаном и Ирландией", - говорится в публикации.

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