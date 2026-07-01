Азербайджан и Ирландия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений - ФОТО
Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ирландией.
Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
"Сегодня отмечается годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Ирландия. Искренне поздравляем с этой важной вехой в развитии дипломатических отношений между Азербайджаном и Ирландией", - говорится в публикации.
Today marks the anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Ireland.
Warm congratulations on this important milestone in Azerbaijan–Ireland diplomatic relations.@dfatirl pic.twitter.com/P8GgXvcZYP — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 1, 2026