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Политика

Кыргызстан ведет переговоры с Азербайджаном об импорте топлива

First News Media11:50 - Сегодня
Кыргызстан ведет переговоры с Азербайджаном об импорте топлива

Кыргызстан начал переговоры с рядом государств о возможных поставках ГСМ в республику.

Об этом ТАСС сообщили в министерстве энергетики страны.

"В целях диверсификации поставок ведутся переговоры с некоторыми государствами", - заявил представитель министерства. По его словам, в настоящее время, в частности, прорабатывается вопрос о возможном импорте топлива из РФ, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, а также других государств.

Запасов бензина в Кыргызстане, отметил собеседник, сейчас осталось примерно на 1,5 месяца, а дизельного топлива - приблизительно на месяц. Одновременно различные по объемам партии ГСМ продолжают поступать в республику, поэтому дефицита топлива нет. Помимо этого, власти поручили одному из местных НПЗ "Джунда" нарастить производство бензина до 50 тыс. тонн в месяц.

Между тем, как заявил первый вице-премьер правительства страны Данияр Амангельдиев изданию 24.kg, ситуация на топливном рынке республики остается стабильной и кабинет министров принимает необходимые меры, чтобы не допустить дефицита бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

В 2025 году потребление нефтепродуктов в Кыргызстане составило 1,6 млн тонн. После обострения ситуации в Ормузском проливе и росте мировых цен на нефть правительство республики ввело субсидирование цен на ГСМ с целью недопущения их розничной стоимости.

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