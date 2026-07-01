На суде по делу подростка, выстрелившего в учительницу в лицее «Идрак», зачитан обвинительный акт
Прошло подготовительное заседание по уголовному делу в отношении ученика, выстрелившего в учительницу в лицее «Идрак» в Баку.
Как сообщает AПA, на заседании под председательством судьи Вугара Гулиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные потерпевшей - учительницы математики этого лицея Шахлы Камиловой.
Адвокат обвиняемого Рашад Мирмехдизаде попросил разрешить ему сидеть рядом со своим подзащитным.
Суд удовлетворил ходатайство.
Следующее ходатайство адвоката касалось проведения процесса в закрытом режиме.
Суд пришел к выводу, что на нынешнем этапе нет необходимости в проведении заседания в закрытом режиме.
Затем прокурор зачитал обвинительный акт. Было отмечено, что Шахла Камилова сделала замечание ученику. Ученик воспринял ее замечание как неуважение к себе. После этого подросток взял охотничье ружье и магазин с патронами, спрятанные его отцом, отнес их в свою комнату и спрятал в сумке. Отмечается, что поскольку охранники не проверили сумку, он смог пронести ружье в лицей. Затем он привел огнестрельное оружие в готовое к стрельбе состояние, принес его в комнату, где находилась учительница, и открыл огонь, после чего покинул место происшествия.
Обвиняемый заявил, что признает себя частично виновным.
Процесс будет продолжен 24 июля.
Отметим, инцидент произошёл 6 февраля в частном лицее «Идрак», расположенном в Бинагадинском районе столицы.
Согласно информации, распространённой пресс-службой Генеральной прокуратуры, в районную прокуратуру поступила информация о ранении учительницы в результате выстрела из огнестрельного оружия, произведённого учеником в школе. По подозрению в совершении преступления был задержан учащийся. 7 февраля решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
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