 Главы еврейских общин Азербайджана направили обращение в Кнессет | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Главы еврейских общин Азербайджана направили обращение в Кнессет

First News Media15:42 - Сегодня
Главы еврейских общин Азербайджана направили обращение в Кнессет

Лидеры трех еврейских общин, действующих в Азербайджане, обратились к членам израильского парламента — Кнессета, призывая их не поддерживать инициативу, связанную с признанием вымышленного «геноцида армян».

В обращении, подписанном председателем Общины горских евреев Баку Милихом Евдаевым, председателем Общины ашкеназских евреев Баку Александром Шаровским и председателем Общины сефардских евреев Баку Замиром Исаевым, говорится, что упомянутая инициатива может негативно повлиять на процесс мира и стабильности, который начинает формироваться на Южном Кавказе.

В обращении подчеркивается, что еврейская община Азербайджана является одной из старейших еврейских диаспор в мире, и на протяжении веков евреи жили на азербайджанской земле в условиях мира, безопасности и взаимного уважения. Отмечается, что в стране евреи свободно сохраняют свои религиозные убеждения, национальную идентичность и традиции.

В документе, подписанном лидерами общин, особо отмечается, что Азербайджан является одной из редких стран, где еврейская жизнь свободно развивается, а еврейская община пользуется уважением и поддержкой со стороны государства и общества.

Авторы обращения также заявляют, что отношения, сложившиеся между Азербайджаном и Израилем за последние десятилетия, основаны на принципах стратегического партнерства, взаимного доверия и дружбы.

По их мнению, это сотрудничество является примером успешного взаимодействия, основанного на взаимном уважении и общих интересах, не только для двух стран, но и между еврейским государством и страной с преобладающим мусульманским населением. Лидеры общин с сожалением отмечают, что было принято решение правительства Израиля о поддержке признания событий, произошедших 111 лет назад, как «геноцида армян», и ожидается, что вопрос будет вынесен на обсуждение Кнессета в ближайшее время.

По их мнению, особое беспокойство вызывает то, что такая инициатива выдвигается именно в период, когда в регионе после многолетней напряженности появилась надежда на реальный мир, стабильность и добрососедские отношения.

В обращении подчеркивается, что политические шаги третьих государств по таким чувствительным историческим вопросам могут затруднить мирный процесс и не способствовать укреплению примирения, взаимопонимания и доверия между народами. Лидеры общин считают, что сложные и чувствительные исторические события должны быть предметом научных исследований историков и экспертов, а не политических решений. По их мнению, политизация этих вопросов может создать ненужную напряженность среди искренних друзей Израиля.

В обращении представители еврейской общины Азербайджана заявляют, что они свидетельствуют о том, что азербайджанское государство всегда относилось к своим еврейским гражданам с уважением и заботой, а азербайджано-израильские отношения построены на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки.

По этой причине они обратились к членам Кнессета, призывая их проявить мудрость и ответственность, а также не поддерживать инициативу по признанию вымышленного «геноцида армян».

В обращении отмечается, что такое решение не принесет пользы государству Израиль и не послужит миру и взаимопониманию. Напротив, этот шаг может вызвать разочарование у людей, которые всегда относились к Израилю как к безусловному другу.

В конце документа авторы выражают надежду, что члены Кнессета при принятии решения будут руководствоваться исторической ответственностью, принципами государственности, а также факторами сохранения и дальнейшего укрепления отношений с дружественными народами и государствами.

Поделиться:
516

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии ...

Мнение

Гуманитарная ширма для грязных игр: почему Азербайджану не по пути с МККК

Мнение

«Цифровое государство»: как Азербайджан перестраивает систему государственных ...

Политика

Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Азербайджан

Политика

Урсула фон дер Ляйен: ЕС намерен укрепить партнерство с Азербайджаном

Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Азербайджан

93,6% респондентов положительно оценивают деятельность Президента Ильхама Алиева - ОПРОС

Главы еврейских общин Азербайджана направили обращение в Кнессет

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

В МИД РФ раскрыли состояние вопросов по крушению самолета AZAL

Руководство Минобороны ознакомилось с новыми объектами и техникой Главного клинического госпиталя

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

Мехрибан Алиева: Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня

Последние новости

«Карабах» крупно уступил украинскому клубу в контрольном матче

Сегодня, 19:15

Александр Плющенко получил право выступать за Азербайджан на международной арене

Сегодня, 19:00

Модель сотрудничества «родитель – государство – частный сектор» будет финансироваться за счет государства

Сегодня, 18:45

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в формате «один на один» - ФОТО

Сегодня, 18:32

Умер исполнитель любимой песни Трампа

Сегодня, 18:27

Гуманитарная ширма для грязных игр: почему Азербайджану не по пути с МККК

Сегодня, 18:15

«Буквально уходит под землю»: Жители Баилова бьют тревогу из-за разрушающейся дороги - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:04

«Цифровое государство»: как Азербайджан перестраивает систему государственных услуг

Сегодня, 17:50

КС Армении завершил рассмотрение исков оппозиции по выборам

Сегодня, 17:49

Финальный трейлер «Одиссеи»: Новые кадры самого ожидаемого фильма 2026 года – ВИДЕО

Сегодня, 17:47

Возле еще 14 медицинских и 2 социальных учреждений Баку обустроены зоны посадки-высадки и стоянки такси

Сегодня, 17:42

Трамп не подтвердил намерение возобновить операцию против Ирана

Сегодня, 17:20

Маркаряна оштрафовали за возбуждение ненависти

Сегодня, 17:12

Новые фото со свадьбы «самой красивой девочки в мире» Тилан Блондо – ФОТО

Сегодня, 17:10

Трамп: «денуклеаризация Ирана» идет очень хорошо

Сегодня, 17:07

Урсула фон дер Ляйен: ЕС намерен укрепить партнерство с Азербайджаном

Сегодня, 17:06

Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Азербайджан

Сегодня, 17:05

93,6% респондентов положительно оценивают деятельность Президента Ильхама Алиева - ОПРОС

Сегодня, 16:53

Эльнур Хидаятоглу покинул TƏBİB 

Сегодня, 16:43

В Баку вспыхнул пожар на открытой местности - ВИДЕО

Сегодня, 16:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02