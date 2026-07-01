Главы еврейских общин Азербайджана направили обращение в Кнессет

Лидеры трех еврейских общин, действующих в Азербайджане, обратились к членам израильского парламента — Кнессета, призывая их не поддерживать инициативу, связанную с признанием вымышленного «геноцида армян».

В обращении, подписанном председателем Общины горских евреев Баку Милихом Евдаевым, председателем Общины ашкеназских евреев Баку Александром Шаровским и председателем Общины сефардских евреев Баку Замиром Исаевым, говорится, что упомянутая инициатива может негативно повлиять на процесс мира и стабильности, который начинает формироваться на Южном Кавказе.

В обращении подчеркивается, что еврейская община Азербайджана является одной из старейших еврейских диаспор в мире, и на протяжении веков евреи жили на азербайджанской земле в условиях мира, безопасности и взаимного уважения. Отмечается, что в стране евреи свободно сохраняют свои религиозные убеждения, национальную идентичность и традиции.

В документе, подписанном лидерами общин, особо отмечается, что Азербайджан является одной из редких стран, где еврейская жизнь свободно развивается, а еврейская община пользуется уважением и поддержкой со стороны государства и общества.

Авторы обращения также заявляют, что отношения, сложившиеся между Азербайджаном и Израилем за последние десятилетия, основаны на принципах стратегического партнерства, взаимного доверия и дружбы.

По их мнению, это сотрудничество является примером успешного взаимодействия, основанного на взаимном уважении и общих интересах, не только для двух стран, но и между еврейским государством и страной с преобладающим мусульманским населением. Лидеры общин с сожалением отмечают, что было принято решение правительства Израиля о поддержке признания событий, произошедших 111 лет назад, как «геноцида армян», и ожидается, что вопрос будет вынесен на обсуждение Кнессета в ближайшее время.

По их мнению, особое беспокойство вызывает то, что такая инициатива выдвигается именно в период, когда в регионе после многолетней напряженности появилась надежда на реальный мир, стабильность и добрососедские отношения.

В обращении подчеркивается, что политические шаги третьих государств по таким чувствительным историческим вопросам могут затруднить мирный процесс и не способствовать укреплению примирения, взаимопонимания и доверия между народами. Лидеры общин считают, что сложные и чувствительные исторические события должны быть предметом научных исследований историков и экспертов, а не политических решений. По их мнению, политизация этих вопросов может создать ненужную напряженность среди искренних друзей Израиля.

В обращении представители еврейской общины Азербайджана заявляют, что они свидетельствуют о том, что азербайджанское государство всегда относилось к своим еврейским гражданам с уважением и заботой, а азербайджано-израильские отношения построены на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки.

По этой причине они обратились к членам Кнессета, призывая их проявить мудрость и ответственность, а также не поддерживать инициативу по признанию вымышленного «геноцида армян».

В обращении отмечается, что такое решение не принесет пользы государству Израиль и не послужит миру и взаимопониманию. Напротив, этот шаг может вызвать разочарование у людей, которые всегда относились к Израилю как к безусловному другу.

В конце документа авторы выражают надежду, что члены Кнессета при принятии решения будут руководствоваться исторической ответственностью, принципами государственности, а также факторами сохранения и дальнейшего укрепления отношений с дружественными народами и государствами.