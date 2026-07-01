Урсула фон дер Ляйен: ЕС намерен укрепить партнерство с Азербайджаном
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении укрепить сотрудничество между Европейским союзом и Азербайджаном по нескольким стратегически важным направлениям.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.
«ЕС верит в будущее Южного Кавказа как региона, где царят мир, взаимосвязанность и процветание. Мы готовы содействовать созданию такого будущего. Моя цель также заключается в расширении партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном — в сферах торговли, транспорта, энергетики и экономики», — отметила фон дер Ляйен.
Напомним, что в настоящее время глава Европейской комиссии находится в Азербайджане с рабочим визитом.
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