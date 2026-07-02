Секретность беспрецедентного уровня: Что известно о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Подготовка к свадьбе одной из самых обсуждаемых пар мира - певицы Тейлор Свифт и игрока NFL Трэвис Келси - стала настоящей головоломкой для американских СМИ.

Как сообщает Reuters, несмотря на колоссальный интерес публики, будущим молодоженам удалось практически полностью сохранить в тайне детали предстоящей церемонии. Журналисты и поклонники продолжают строить догадки о месте и формате свадьбы, однако ни одна из многочисленных версий пока не получила официального подтверждения.

По данным агентства, среди возможных мест проведения торжества назывались особняк Т.Свифт в Род-Айленде, знаменитая вилла на озере Комо в Италии и даже спортивная арена Madison Square Garden в Нью-Йорке. Дополнительную волну слухов вызвали изменения в графиках некоторых знаменитостей, которых уже поспешили записать в список приглашенных гостей.

Источники Reuters отмечают, что организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. Приглашения были персонализированы и снабжены специальными метками, позволяющими отследить возможные утечки информации, а уровень секретности собеседники агентства сравнивают с правительственными мероприятиями.

Подчеркивается, что свадьба Свифт и Келси уже стала одним из самых ожидаемых событий в мире шоу-бизнеса. Крупнейшие американские издания заранее готовят специальные материалы, однако пока даже они располагают лишь отдельными неподтвержденными сведениями, что лишь усиливает интерес публики к предстоящему торжеству.

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