Делегация Азербайджана прибыла в Тегеран для участия в церемонии прощания с Али Хаменеи

Делегация Азербайджана прибыла в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим Верховным лидером Ирана аятоллой Сейидом Али Хаменеи.

Как сообщает АПА, азербайджанская делегация некоторое время назад прибыла в Тегеран, в аэропорту ее встретили иранские официальные лица.

Отметим, что в состав делегации входят председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев и другие официальные лица.