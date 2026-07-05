Жители Кабо-Верде устроили грандиозную встречу сборной после ЧМ-2026 - ВИДЕО

Футболисты национальной сборной Кабо-Верде удостоились торжественного и эмоционального приема по возвращении домой с чемпионата мира 2026 года.

Жители островного государства встретили игроков и тренерский штаб как настоящих триумфаторов, устроив масштабное чествование прямо в международном аэропорту. Видеокадры и сообщения с места встречи моментально распространились в мировых спортивных СМИ.

Уровень признания со стороны соотечественников оказался настолько высоким, что один из сотрудников аэропорта, находившийся на взлетно-посадочной полосе, выразил свое почтение, встав перед проходящими футболистами на колени. Тысячи фанатов заполнили терминалы и прилегающие к воздушной гавани улицы с государственными флагами и национальной символикой, чтобы лично поблагодарить команду за историческое выступление на текущем мировом первенстве в Северной Америке.