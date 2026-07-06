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Форвард Лионель Месси может стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2026 года

First News Media00:06 - Сегодня
Форвард Лионель Месси может стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2026 года

Аргентинский нападающий Лионель Месси возглавил список фаворитов по версии авторитетного спортивного портала The Athletic на получение «Золотого мяча». Это произошло после завершения групповой стадии чемпионата мира — 2026, где Месси с 6 забитыми мячами стал самым результативным игроком и обновил исторический бомбардирский рекорд мировых первенств.

В официальном сообщении организаторов премии подчеркивается, что завоевание «Золотого мяча» футболистом, выступающим за пределами Европы, вполне возможно. Представители награды отметили, что растущая сила неевропейских лиг меняет ситуацию, и технически на приз может претендовать любой игрок мира. В качестве исторического примера оргкомитет напомнил о 2019 годе, когда обладательницей женского «Золотого мяча» стала американка Меган Рапино из клуба «Сиэтл», победившая со сборной США на мундиале.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года и считается главной индивидуальной наградой в футболе. Правила отбора номинантов менялись несколько раз: до 1994 года приз давали только европейцам из европейских клубов, в 1995 году награду разрешили вручать игрокам любой национальности из европейских чемпионатов (тогда победил либериец Джордж Веа), а с 2007 года географические ограничения для клубов были полностью сняты. На сегодняшний день 39-летний Лионель Месси является абсолютным рекордсменом, имея в своем активе 8 «Золотых мячей». В предыдущий раз он побеждал в голосовании в 2023 году уже в качестве игрока «Интер Майами», проведя при этом большую часть сезона во французском «Пари Сен-Жермен» и завоевав титул чемпиона мира на турнире 2022 года в Катаре.

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