Аргентинский нападающий Лионель Месси возглавил список фаворитов по версии авторитетного спортивного портала The Athletic на получение «Золотого мяча». Это произошло после завершения групповой стадии чемпионата мира — 2026, где Месси с 6 забитыми мячами стал самым результативным игроком и обновил исторический бомбардирский рекорд мировых первенств.

В официальном сообщении организаторов премии подчеркивается, что завоевание «Золотого мяча» футболистом, выступающим за пределами Европы, вполне возможно. Представители награды отметили, что растущая сила неевропейских лиг меняет ситуацию, и технически на приз может претендовать любой игрок мира. В качестве исторического примера оргкомитет напомнил о 2019 годе, когда обладательницей женского «Золотого мяча» стала американка Меган Рапино из клуба «Сиэтл», победившая со сборной США на мундиале.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года и считается главной индивидуальной наградой в футболе. Правила отбора номинантов менялись несколько раз: до 1994 года приз давали только европейцам из европейских клубов, в 1995 году награду разрешили вручать игрокам любой национальности из европейских чемпионатов (тогда победил либериец Джордж Веа), а с 2007 года географические ограничения для клубов были полностью сняты. На сегодняшний день 39-летний Лионель Месси является абсолютным рекордсменом, имея в своем активе 8 «Золотых мячей». В предыдущий раз он побеждал в голосовании в 2023 году уже в качестве игрока «Интер Майами», проведя при этом большую часть сезона во французском «Пари Сен-Жермен» и завоевав титул чемпиона мира на турнире 2022 года в Катаре.