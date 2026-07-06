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Во Вьетнаме ужесточили меры по борьбе с подделками известных брендов

Джамиля Суджадинова10:38 - Сегодня
Во Вьетнаме ужесточили меры по борьбе с подделками известных брендов

Власти Вьетнама значительно усилили борьбу с контрафактной продукцией, запустив масштабную кампанию по пресечению нарушений прав интеллектуальной собственности.

Новые меры затронули как традиционные рынки, так и склады, производственные площадки и интернет-площадки, где реализуется поддельная продукция.

Общенациональная кампания стартовала 7 мая и направлена на пресечение производства и продажи контрафактных товаров, незаконного использования товарных знаков, а также онлайн-пиратства. Несмотря на то что подобные рейды проводились и ранее, в последние месяцы действия правоохранительных органов стали заметно масштабнее и жестче.

Одним из наиболее показательных эпизодов стала операция полиции на окраине Хошимина, где в ходе обысков на двух складах были обнаружены более 23 тысяч пар поддельной обуви с логотипами известных мировых брендов, включая Nike, Adidas, Crocs и Gucci. Общая стоимость изъятой

На протяжении многих лет Вьетнам считается одним из крупнейших мировых центров производства и реализации контрафактной продукции. В стране сформировалась разветвленная система торговли поддельными товарами, охватывающая как офлайн-рынки, так и интернет-магазины.

Усиление контроля во многом связывают с растущим международным давлением. В апреле Управление торгового представителя Соединенных Штатов Америки впервые за тринадцать лет включило Вьетнам в список стран, вызывающих наибольшую обеспокоенность в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. В докладе отмечалось, что власти страны на протяжении длительного времени не смогли обеспечить эффективную защиту товарных знаков, авторских прав и других объектов интеллектуальной собственности.

Дополнительным фактором стали торговые разногласия между Соединенными Штатами и рядом государств, в рамках которых вопросы защиты интеллектуальной собственности приобрели особое значение.

Практические результаты кампании уже заметны. В июне полиция провинции Тханьхоа ликвидировала преступную группу, занимавшуюся производством и реализацией поддельных ювелирных изделий. По версии следствия, участники схемы изготовили и продали свыше десяти тысяч изделий, имитировавших продукцию таких известных брендов, как Bvlgari, Cartier, Louis Vuitton и Tiffany & Co. По оценкам следствия, незаконная деятельность принесла организаторам более одного миллиона долларов дохода.

В рамках кампании правоохранительные органы также проводят проверки торговых центров, вещевых рынков, складских помещений и магазинов в крупнейших городах страны, включая Хошимин и Ханой. Часть торговых точек уже прекратила работу после проведенных инспекций.

При этом реакция внутри страны остается неоднозначной. Одни поддерживают ужесточение контроля, считая его необходимым шагом для защиты интеллектуальной собственности и укрепления международной репутации Вьетнама. Другие полагают, что усиление проверок в первую очередь ударит по малому бизнесу и продавцам, для которых торговля недорогими копиями брендов долгие годы оставалась одним из основных источников дохода.

Источник: BBC

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