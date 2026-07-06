Ильхам Алиев поздравил президента Малави 

Президент Ильхам Алиев направил послание президенту Республики Малави Артуру Питеру Мутарике.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Малави.

Верю, что азербайджано-малавийские отношения будут и впредь развиваться и расширяться в русле дружбы в интересах наших народов.

В столь знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного мира и процветания».