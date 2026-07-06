Йозеф Блаттер: «Если президент США вмешивается в дела главы ФИФА, возникает вопрос: куда катится организация?»

Футбол никогда не должен превращаться в площадку для политических игр, заявил в соцсети X бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, комментируя замену отстранения игрока сборной США на испытательный срок перед матчем плей-офф чемпионата мира.

ФИФА 5 июля разрешила лучшему бомбардиру сборной США Фоларину Балогуну сыграть в 1/8 финала против Бельгии, хотя он должен был отбывать одноматчевую дисквалификацию за полученную в предыдущем матче прямую красную карточку. Дисциплинарный комитет ФИФА дал форварду испытательный срок на один год.

GiveMeSport писал, что в ФИФА по поводу Балогуна звонили из Белого дома.

Блаттер заявил, что красные карточки «не отменяются политическими телефонными звонками — они отменяются правилами, доказательствами и независимыми органами».

«Если президент США вмешивается в дело президента ФИФА и игрок внезапно получает оправдание перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: куда ты идешь, ФИФА?» — написал Блаттер.