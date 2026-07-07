Азербайджанская дипломатия: когда внешняя политика становится государственной силой

«Ежегодно 9 июля в Азербайджане отмечается День дипломатической службы.

Для большинства стран эта дата остается профессиональным праздником сотрудников внешнеполитического ведомства. Однако для Азербайджана она давно приобрела гораздо более глубокий смысл. Сегодня дипломатия — это уже не только переговоры, официальные визиты и международный протокол. Это один из ключевых инструментов обеспечения национальной безопасности, продвижения экономических интересов, укрепления суверенитета и повышения международного авторитета страны».

Об этом заявила 1news.az депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

По ее словам, в современном мире влияние государства определяется уже не только масштабами экономики или военным потенциалом — все более важное значение приобретает способность формировать международную повестку и выстраивать устойчивые партнерские отношения.

«Именно поэтому сегодня успешная дипломатия является одним из ключевых стратегических ресурсов государства. Она определяет способность страны привлекать инвестиции, обеспечивать энергетическую и транспортную безопасность, укреплять международные партнерства, формировать глобальную повестку и эффективно защищать национальные интересы в условиях стремительно меняющегося мирового порядка. Именно поэтому эффективность внешней политики сегодня во многом определяет международные позиции государства и его возможности для долгосрочного развития. Мир вступил в эпоху высокой геополитической конкуренции, когда санкционное давление, борьба за транспортные маршруты, энергетические ресурсы, технологии и новые логистические цепочки становятся важнейшими элементами международной политики. В этих условиях дипломатия позволяет государствам не только реагировать на происходящие изменения, но и самим формировать новые возможности для развития.

Именно поэтому опыт Азербайджана заслуживает особого внимания. После восстановления государственной независимости наша страна прошла путь от дипломатии, ориентированной на защиту своих жизненно важных интересов, к дипломатии, способной формировать региональную и международную повестку. Основы современной внешней политики были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а под руководством президента Ильхама Алиева она вступила в качественно новый этап развития. Последовательный, прагматичный и многовекторный курс позволил Азербайджану стать одним из наиболее влиятельных государств региона», — отметила парламентарий.

По словам депутата, одним из важнейших достижений последних лет стало дипломатическое закрепление новых политико-правовых реалий после восстановления территориальной целостности страны. Международная повестка сместилась от обсуждения конфликта к вопросам мира, восстановления, развития транспортной взаимосвязанности, энергетической безопасности и регионального сотрудничества.

Наиболее наглядно эта трансформация проявилась в отношениях с Арменией. 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве президента США президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление, министры иностранных дел парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений, а также была достигнута договоренность по транспортному коридору, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении. С тех пор были сняты ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана, начались поставки азербайджанских нефтепродуктов в соседнюю страну. Сегодня стороны вышли на беспрецедентный уровень практического взаимодействия после трех десятилетий конфликта. Работа над окончательным подписанием мирного договора продолжается и в 2026 году, а Баку последовательно подтверждает намерение окончательно закрыть эту страницу истории Южного Кавказа.

Еще одним подтверждением возросшей роли Азербайджана в международных отношениях стало проведение в Баку крупных глобальных форумов. В 2024 году столица Азербайджана приняла климатическую конференцию COP29, а в 2026 году — Всемирный форум городов WUF13. Решение о проведении этих мероприятий в нашей стране стало признанием Азербайджана в качестве ответственного международного партнера, способного выступать эффективной площадкой для обсуждения ключевых вопросов глобальной повестки. Баку вновь подтвердил свою роль пространства, где ведется конструктивный диалог по вопросам изменения климата, устойчивого развития, урбанизации, восстановления территорий и международного сотрудничества, объединяя глав государств, представителей международных организаций, экспертного сообщества и бизнеса со всего мира.

«Сегодня Азербайджан воспринимается не только как надежный поставщик энергоресурсов, но и как один из ключевых участников формирования новых транспортных маршрутов, развития зеленой энергетики, цифровой трансформации и международного сотрудничества.

Особую роль в укреплении международных позиций страны играет Организация тюркских государств. Именно по инициативе Баку был создан формат неформальных саммитов организации. Первый такой саммит состоялся в 2024 году в Шуше и завершился подписанием Карабахской декларации. Эта практика получила продолжение в Будапеште, а затем — в мае 2026 года в Туркестане, где была принята Туркестанская декларация.

Сегодня президент Ильхам Алиев является действующим председателем Совета глав государств Организации тюркских государств. Лидеры государств-членов особо отметили вклад Азербайджана в продвижение мирного процесса с Арменией, назвав его общим достижением всего тюркского мира. Это свидетельствует о том, что авторитет Баку основан не только на исторических инициативах, но и на конкретных результатах внешней политики.

Отличительной особенностью азербайджанской дипломатии остается ее многовекторный характер. Официальный Баку успешно развивает отношения с Турцией, Европейским союзом, Китаем, государствами Центральной Азии, арабским миром, Великобританией, Соединенными Штатами и другими партнерами, последовательно отстаивая национальные интересы и сохраняя независимость своего внешнеполитического курса. Активное участие Азербайджана в работе многочисленных международных площадок позволяет нашей стране максимально широко доносить свою позицию до международного сообщества и непосредственно влиять на формирование глобальной повестки.

Современная дипломатия охватывает вопросы энергетики, транспорта, климатической повестки, парламентского и гуманитарного сотрудничества, цифровых технологий и общественной дипломатии. Азербайджан сумел эффективно адаптироваться к этим изменениям, превратив внешнюю политику в один из важнейших факторов государственной силы.

Можно с уверенностью сказать, что внешняя политика Азербайджана, основанная на национальных интересах, обеспечивает нашей стране значительные успехи и способствует дальнейшему укреплению ее позиций в системе международных отношений», — подчеркнула Севиндж Фаталиева.