 Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

First News Media19:34 - Сегодня
Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

7 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране членом Комитета по международным отношениям Сената США, сенатором Стивом Дейнсом.

Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства иностранных дел.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и США, повестке политического и экономического сотрудничества, энергетической безопасности, проектах региональных связей, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность развития контактов на высоком уровне и политического диалога между двумя странами с точки зрения расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Говоря о растущей роли Азербайджана как надежного партнера в сферах энергетической безопасности, транспорта и логистики, стороны обменялись мнениями по реализуемым инициативам в направлении развития Среднего коридора и транспортных маршрутов Восток–Запад.

При обсуждении вопросов региональной связности и экономического сотрудничества министр Джейхун Байрамов отметил динамичное развитие сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии и указал в этом контексте на новые возможности формата сотрудничества C6. Было подчеркнуто, что благодаря укреплению связей между Востоком и Западом через Каспийское море, развитию Среднего коридора, а также логистической и промышленной инфраструктуре, созданной в Бакинском международном морском торговом порту Алят и вокруг него, Азербайджан превратился в один из важнейших транспортных и торговых узлов Евразии.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию на Южном Кавказе в постконфликтный период, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирную повестку дня.

В ходе встречи сенатор был подробно проинформирован о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также о возможностях для регионального сотрудничества и экономической интеграции, создаваемых открытием транспортных и коммуникационных линий в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
243

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев утвердил исполнение госбюджета за 2025 год

Политика

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

Политика

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

Политика

Зеленский поблагодарил Азербайджан на саммите НАТО

Политика

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

Обсуждены возможности взаимодействия в ряде сфер между Азербайджаном и Зимбабве - ФОТО

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

Азербайджан вводит безвизовый режим для граждан Сингапура

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Израильский профессор: Признание Израилем «геноцида армян» является «детской ошибкой», которая может нанести ущерб Азербайджану

Хикмет Гаджиев поздравил США с Днём независимости - ФОТО

Посла России в Баку вызвали в МИД Азербайджана

Спикер парламента Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Хаменеи - ФОТО

Последние новости

Гагик Царукян заключен под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

На водителя трактора с восемью прицепами составили протокол - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

Сегодня, 20:20

Трамп прибыл в Анкару с делегацией из 1400 человек и персональной туалетной системой

Сегодня, 20:00

Обсуждены возможности взаимодействия в ряде сфер между Азербайджаном и Зимбабве - ФОТО

Сегодня, 19:45

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

Сегодня, 19:34

МОК отменил санкции против российских спортсменов

Сегодня, 19:30

Одна из усыплённых львиц Гагика Царукяна так и не проснулась - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан вводит безвизовый режим для граждан Сингапура

Сегодня, 19:00

В Азербайджане выявили опасные средства для похудения с запрещённым веществом - ФОТО

Сегодня, 18:45

Главы МИД Азербайджана и Сингапура обсудили развитие сотрудничества

Сегодня, 18:30

Зеленский поблагодарил Азербайджан на саммите НАТО

Сегодня, 18:15

Подготовка к войне? Зачем Минобороны Армении репетирует тотальную блокаду информации

Сегодня, 18:00

Эрдоган: США обещали Турции поставить пять истребителей F-35

Сегодня, 17:50

Трамп об Эрдогане: Между нами хорошая «химия»

Сегодня, 17:40

Певица Монеточка приговорена к одному году колонии

Сегодня, 17:35

Трамп пообещал отменить санкции против Турции

Сегодня, 17:34

На пшеничном поле в Огузе вспыхнул грузовик - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:33

«Оно последует скоро»: Трамп считает возможным урегулирование конфликта в Украине

Сегодня, 17:32

Стали известны сроки выплаты пенсий и адресной соцпомощи в Азербайджане

Сегодня, 17:31
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02