Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 10 июля.

Как сообщает официальный сайт Милли Меджлиса, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

Проект закона Азербайджанской Республики о присоединении к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении «Договора между Азербайджанской Республики и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам».

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, а также в законы «О дорожном движении», «О транспорте», «О государственной пошлине», «О списке предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)», «Об автомобильном транспорте» и «Об авиации» (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики № 307-VIIQD от 9 декабря 2025 года «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики „О дорожном движении“» (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О страховой деятельности» и «О Счетной палате» (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О психиатрической помощи» (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственных закупках» (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики «О семеноводстве» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О селекционных достижениях», «О государственной пошлине», «О лицензиях и разрешениях» и «О техническом регулировании» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики «О рыболовстве» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об оценочной деятельности» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве», «О рынке земли» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджане», «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве», «О государственном реестре недвижимого имущества», «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики» № 918-VQD от 15 декабря 2017 года и «Об аграрном страховании» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» и «О правах лиц с инвалидностью» (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и «О государственной пошлине» (первое чтение).