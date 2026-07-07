 Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

First News Media21:20 - 07 / 07 / 2026
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 10 июля.

Как сообщает официальный сайт Милли Меджлиса, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

  1. Проект закона Азербайджанской Республики о присоединении к Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими.

  2. Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении «Договора между Азербайджанской Республики и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам».

  3. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, а также в законы «О дорожном движении», «О транспорте», «О государственной пошлине», «О списке предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)», «Об автомобильном транспорте» и «Об авиации» (третье чтение).

  4. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики № 307-VIIQD от 9 декабря 2025 года «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики „О дорожном движении“» (третье чтение).

  5. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О страховой деятельности» и «О Счетной палате» (третье чтение).

  6. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (третье чтение).

  7. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (третье чтение).

  8. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О психиатрической помощи» (второе чтение).

  9. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

  10. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение).

  11. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственных закупках» (второе чтение).

  12. Проект закона Азербайджанской Республики «О семеноводстве» (первое чтение).

  13. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О селекционных достижениях», «О государственной пошлине», «О лицензиях и разрешениях» и «О техническом регулировании» (первое чтение).

  14. Проект закона Азербайджанской Республики «О рыболовстве» (первое чтение).

  15. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение).

  16. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об оценочной деятельности» (первое чтение).

  17. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве», «О рынке земли» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (первое чтение).

  18. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджане», «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве», «О государственном реестре недвижимого имущества», «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики» № 918-VQD от 15 декабря 2017 года и «Об аграрном страховании» (первое чтение).

  19. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (первое чтение).

  20. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» и «О правах лиц с инвалидностью» (первое чтение).

  21. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и «О государственной пошлине» (первое чтение).

  22. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).

Поделиться:
369

Актуально

Политика

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Спорт

Дебют удался: «Сабах» обыграл «Нью-Сейнтс» в первом матче Лиги чемпионов

Политика

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

Политика

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

Политика

The Jerusalem Post: В Азербайджане напоминают о Ходжалы на фоне решения Израиля по так называемому «геноциду армян»

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

Обсуждены возможности взаимодействия в ряде сфер между Азербайджаном и Зимбабве - ФОТО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпосланником генсека ООН

Израильский профессор: Признание Израилем «геноцида армян» является «детской ошибкой», которая может нанести ущерб Азербайджану

Урсула фон дер Ляйен Ильхаму Алиеву: Вы продемонстрировали своё личное лидерство

Спикер парламента Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Хаменеи - ФОТО

Последние новости

Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом

Сегодня, 00:00

Ливень оставил международный аэропорт Тбилиси без электричества - ВИДЕО

07 / 07 / 2026, 23:46

Ввоз этих товаров в страну будет запрещён

07 / 07 / 2026, 23:40

В Гяндже мужчина попытался поджечь поликлинику после конфликта с врачом - ВИДЕО

07 / 07 / 2026, 23:22

В Баку на «Шамахинке» сгорел автомобиль Chevrolet - ВИДЕО

07 / 07 / 2026, 23:00

The Jerusalem Post: В Азербайджане напоминают о Ходжалы на фоне решения Израиля по так называемому «геноциду армян»

07 / 07 / 2026, 22:40

Аргентина вырвала победу у Египта и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

07 / 07 / 2026, 22:20

Дебют удался: «Сабах» обыграл «Нью-Сейнтс» в первом матче Лиги чемпионов

07 / 07 / 2026, 22:02

Песков: отношения России и США находятся на нулевом уровне

07 / 07 / 2026, 22:00

Фуад Набиев назначен на новую должность

07 / 07 / 2026, 21:40

В Гяндже в общежитии произошел пожар

07 / 07 / 2026, 21:24

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

07 / 07 / 2026, 21:20

Гагик Царукян заключен под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

07 / 07 / 2026, 21:00

На водителя трактора с восемью прицепами составили протокол - ВИДЕО

07 / 07 / 2026, 20:40

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

07 / 07 / 2026, 20:20

Трамп прибыл в Анкару с делегацией из 1400 человек и персональной туалетной системой

07 / 07 / 2026, 20:00

Обсуждены возможности взаимодействия в ряде сфер между Азербайджаном и Зимбабве - ФОТО

07 / 07 / 2026, 19:45

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

07 / 07 / 2026, 19:34

МОК отменил санкции против российских спортсменов

07 / 07 / 2026, 19:30

Одна из усыплённых львиц Гагика Царукяна так и не проснулась - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

07 / 07 / 2026, 19:15
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02