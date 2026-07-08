Баку и Амман нацелены на расширение сотрудничества в ключевых сферах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Ас-Сафади провели встречу в расширенном составе в Баку.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.

Стороны подчеркнули важность расширения двусторонней правовой базы, а также более эффективного использования возможностей Совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией для более системного развития сотрудничества.

В рамках визита министры подписали Соглашение о взаимной отмене визовых требований для обладателей общегражданских паспортов между Азербайджаном и Иорданией, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере энергетики между министерствами энергетики Азербайджана и Иордании.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал своего коллегу о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе о договоренностях, достигнутых на Вашингтонском саммите в августе прошлого года, и о текущем состоянии мирного процесса.