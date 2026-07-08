Джейхун Байрамов: Будут предприняты шаги по увеличению двустороннего товарооборота с Иорданией

Нынешнее состояние двустороннего товарооборота между Азербайджаном и Иорданией не может нас удовлетворять.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

Он отметил, что существующий товарооборот между Азербайджаном и Иорданией не отражает в полной мере реальный потенциал двух стран.

«Азербайджан и Иордания будут реализовывать конкретные проекты для увеличения товарооборота».

Министр подчеркнул, что имеются большие возможности для расширения сотрудничества в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, туризм, продовольственная безопасность и др.

«В ближайшие месяцы рабочая группа, состоящая из представителей различных государственных структур Азербайджана, посетит Иорданию для обсуждения конкретных проектов. Также планируется проведение совместного бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран».

Глава МИД добавил, что иорданской стороне были представлены транспортно-логистические возможности, свободные экономические зоны и инвестиционный климат Азербайджана, и все эти шаги послужат увеличению взаимного товарооборота.

Гафар Агаев