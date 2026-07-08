Иордания призвала расширить торговые и туристические связи с Азербайджаном

Иордания призывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в сферах торговли, туризма и бизнеса.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади на брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам ас-Сафади, Иордания высоко ценит исторические отношения с Азербайджаном.

"Сотрудничество между двумя странами находится на высоком уровне. Но связи между Иорданией и Азербайджаном могут быть еще больше расширены в сферах бизнеса, торговли, туризма и других направлениях. Безусловно, мы продолжим постоянный диалог с Азербайджаном", - сказал он.

Глава МИД Иордании также отметил, что взаимная отмена виз может принести значительную пользу туристическому и деловому секторам двух стран.