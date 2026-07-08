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Глава МИД Иордании заявил о поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

First News Media14:08 - Сегодня
Глава МИД Иордании заявил о поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном станет важным шагом с точки зрения укрепления региональной стабильности.

Как сообщает 1news.az, об этом на совместной пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Азербайджана заявил вице-премьер, министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Сафади.

 «Мы также обменялись мнениями по поводу региональных событий. Прежде всего, хочу заявить, что мы поздравляем вас по случаю парафирования Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений с Арменией. Мы приветствуем этот шаг, который внесет вклад в укрепление мира не только для двух стран, но и во всем регионе. Поэтому мы полностью поддерживаем данный процесс», заключил министр.

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