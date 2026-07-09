«Пусть лучше позвонят самому Ктричу»: Пашинян ответил на розыгрыш Вована и Лексуса

Слухи о каких-либо официальных обсуждениях или планах по смещению Католикоса всех армян Гарегина II не соответствуют действительности, а раздуваемый вокруг резонансного случая шум является навязанным извне дискурсом, который подрывает суверенитет страны.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя по просьбе журналистов недавний розыгрыш генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу российскими пранкерами, передают армянские СМИ.

Глава правительства полностью опроверг наличие подобных тем в повестке властей и подчеркнул, что у него нет никаких вопросов к правоохранительной системе, «учитывая автономный и независимый характер работы ее ключевых структур».

Комментируя саму аудиозапись, он призвал не поддаваться манипуляциям и искусственному нагнетанию эмоций в заголовках СМИ, которые акцентируют внимание на турецком происхождении генсека ОБСЕ. Пашинян заметил, что, «когда в Стамбуле при поддержке местных чиновников закрывали двери армянского патриархата, никто в Армении не поднимал волну возмущения по этому поводу».

«Какое значение имеет – турок, грузин, русский или армянин? Весь этот шум и заголовки крупным шрифтом для дополнительных эмоций – это деструктивный подход. Это критерий патриотизма, который уже давно внедрен в Армении внешними силами и который на самом деле лишает нас суверенитета. Пусть эти пранкеры лучше позвонят напрямую Ктричу Нерсисяну (мирское имя Католикоса – ред.) или поговорят со всеми должностными лицами от имени Самвела Карапетяна (лидера партий «Сильная Армения» – ред.), посмотрим, что те ответят, и тогда уже будем делать выводы», - заключил Никол Пашинян.

Напомним, что российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Выступив от имени Никола Пашиняна, они заявили, что рассчитывают на поддержку ОБСЕ в вопросе смещения Католикоса всех армян ради «смены религии», а также попросили содействия в случае критики со стороны сторонников лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

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