После критики в соцсетях Илькин Мискерли встретился с девочкой Нурай - ВИДЕО

Актёр Илькин Мискерли, подвергшийся критике после пародии на ребёнка с аутизмом, навестил девочку Нурай у неё дома.

Актёр приехал к семье Нурай и объяснил, что произошедшее было результатом недопонимания.

«Уже несколько дней я пытаюсь объяснить, что здесь возникло недоразумение. Это не было сделано специально. Сегодня я пришёл к Нурай, обнял её и хочу выразить ей свою поддержку. «Какие у меня могут быть проблемы с Нурай, чтобы я специально снял её в такой форме и опубликовал это?» Это поступок бессовестного человека. В нашем роду тоже есть такие дети, да поможет им Аллах», — сказал актёр.

Илькин Мискерли отметил, что приехал поддержать девочку, и призвал общественность также оказать ей помощь. По его словам, он узнал, что Нурай страдает от проблем со спиной и нуждается в операции, однако семья испытывает финансовые трудности.

Мать Нурай также заявила, что не имеет претензий к актёру.

Позже Илькин Мискерли сообщил о начале сбора средств для лечения девочки.

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