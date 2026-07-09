После критики в соцсетях Илькин Мискерли встретился с девочкой Нурай - ВИДЕО
Актёр Илькин Мискерли, подвергшийся критике после пародии на ребёнка с аутизмом, навестил девочку Нурай у неё дома.
Актёр приехал к семье Нурай и объяснил, что произошедшее было результатом недопонимания.
«Уже несколько дней я пытаюсь объяснить, что здесь возникло недоразумение. Это не было сделано специально. Сегодня я пришёл к Нурай, обнял её и хочу выразить ей свою поддержку. «Какие у меня могут быть проблемы с Нурай, чтобы я специально снял её в такой форме и опубликовал это?» Это поступок бессовестного человека. В нашем роду тоже есть такие дети, да поможет им Аллах», — сказал актёр.
Илькин Мискерли отметил, что приехал поддержать девочку, и призвал общественность также оказать ей помощь. По его словам, он узнал, что Нурай страдает от проблем со спиной и нуждается в операции, однако семья испытывает финансовые трудности.
Мать Нурай также заявила, что не имеет претензий к актёру.
Позже Илькин Мискерли сообщил о начале сбора средств для лечения девочки.
Читайте по теме:
Удар в лифте, насмешки в сети: почему людям с аутизмом до сих пор не место в глазах общества?
Пародия Илькина Мискерли на ребенка с РАС вызвала волну критики, к которой присоединился Эльнур Гусейнов - ВИДЕО