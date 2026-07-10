Устанавливается новый порядок продажи рыбной продукции

Объекты рыболовства, соответствующие требованиям нормативно-правовых актов в сферах рыболовства, пищевой безопасности и племенного животноводства, могут быть включены в торговый оборот.

Как сообщает AПA, это отражено в новом законопроекте «О рыболовстве», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, рыбная продукция упаковывается и маркируется в соответствии с законом «О пищевой безопасности». При включении рыбной продукции в торговый оборот она сопровождается ветеринарными документами в соответствии с законом «О ветеринарии».

Для включения в торговый оборот рыбы и других водных биоресурсов, полученных субъектами рыболовства в результате рыбного промысла или аквакультурной деятельности, сведения об их происхождении, поле, виде, количестве и весе партии, а также средних размерах вносятся в информационную систему органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.