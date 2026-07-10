Ильхам Алиев утвердил соглашение о поставках природного газа в Грузию

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Грузией о поставках природного газа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию".

Согласно документу, после вступления соглашения в силу Министерство экономики должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел - направить правительству Грузии уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Отметим, что соглашение было подписано 18 мая 2026 года в Баку.