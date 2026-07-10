В Азербайджане вводятся штрафы за нарушения в сфере кибербезопасности

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки, предусматривающие новые штрафы за нарушения в сфере кибербезопасности, законодательства о семеноводстве, а также за невозврат валюты в страну по внешнеэкономической деятельности.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно документу, штрафы установлены за невыполнение предписаний уполномоченного органа по обеспечению кибербезопасности, предотвращению киберугроз и ликвидации их последствий, а также за непредоставление информации о результатах цифровых расследований.

Также предусмотрены штрафы за несвоевременное информирование о киберугрозах, кибератаках и инцидентах, за непредоставление ответа на запросы уполномоченного органа в течение 24 часов, а по запросам о проведении цифровых расследований - в течение 5 рабочих дней.

Штрафы будут налагаться за отсутствие мониторинга киберугроз в реальном времени и мер реагирования, за нарушение требований кибербезопасности объектов, выполняющих общественно значимые функции, а также за необеспечение условий для проведения расследований и нарушение целостности полученных данных.

За указанные нарушения должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 1000 манатов, юридические лица - от 100 до 2000 манатов.

Кроме того, за деятельность в качестве центров реагирования на компьютерные инциденты без включения в соответствующий реестр должностные лица будут оштрафованы на 1000-1500 манатов, юридические лица - на 1500-2500 манатов.