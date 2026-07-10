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Председатель Милли Меджлиса приняла участие в диалоге высокого уровня Межпарламентского союза

First News Media17:20 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса приняла участие в диалоге высокого уровня Межпарламентского союза

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в диалоге высокого уровня Межпарламентского союза на тему «Диалог парламентариев по цифровому управлению».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова, принявшая участие в мероприятии в онлайн-формате, отметила в своем выступлении, что тема цифрового управления приобретает все большее значение для международного сообщества. По ее словам, цифровая трансформация – это уже не просто технологический процесс, а ключевой элемент современного управления, устойчивого развития и предоставления эффективных государственных услуг.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что цифровое управление стало одной из главных основ современных парламентских институтов. Используя цифровые технологии, парламенты могут повысить прозрачность, улучшить эффективность законодательной деятельности, активизировать общественное участие и стимулировать инклюзивный диалог между всеми заинтересованными сторонами. Она отметила, что цифровая трансформация также создает новые возможности для развития межпарламентского сотрудничества, расширения обмена знаниями и передовым опытом.

Председатель парламента также подчеркнула, что цифровое управление должно основываться на принципах инклюзивности, доступности, отчетности, кибербезопасности и защиты прав человека, включая право на неприкосновенность частной жизни. По словам Сахибы Гафаровой, устранение цифрового неравенства является общей ответственностью, с тем чтобы все парламенты и граждане в равной степени извлекали выгоду из процесса цифровой трансформации. Цифровые технологии должны выступать в качестве важного инструмента поддержки демократического управления, укреплять доверие общественности к государственным институтам и служить развитию открытого, прозрачного и учитывающего интересы граждан парламентского диалога. Совместные усилия по укреплению международного сотрудничества и наращиванию потенциала будут способствовать устойчивому развитию цифрового управления, укреплению демократической устойчивости и формированию эффективных парламентских институтов.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан придает большое значение развитию цифрового управления. Милли Меджлис Азербайджана активно работает над укреплением правовой базы для цифровых инноваций и одновременно обеспечением правовой определенности.

Сахиба Гафарова также проинформировала о применении цифровых технологий в деятельности парламента.

В заключение спикер Милли Меджлиса отметила, что цифровая трансформация - это не просто цель, а средство достижения более качественного управления.

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