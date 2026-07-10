Премьер Хорватии: Азербайджан играет большую роль в энергобезопасности Европы - ВИДЕО

Азербайджан играет большую роль в энергобезопасности Европы и является энергетическим партнером Хорватии.

Об этом Report заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который находится в Тивате для участи в саммите ЕС-Западные Балканы.

По его словам, энергетические маршруты, особенно в рамках Среднего коридора, крайне важны для безопасности энергоснабжения всего Европейского союза.

"Азербайджан и другие страны Южного Кавказа, а также Центральной Азии играют важную роль в этой сфере. Поэтому сотрудничество Хорватии с ними в энергетической сфере постоянно расширяется и развивается", - сказал Пленкович.