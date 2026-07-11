В Лачине состоялось открытие гидроэлектростанций, расположенных на реке Хочаз

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля принял участие в открытии в онлайн-формате расположенных на реке Хочаз в Лачине гидроэлектростанций «Агбулаг-1» мощностью 14,7 МВт, «Агбулаг-2» мощностью 14,25 МВт и «Шейланлы» мощностью 4 МВт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления ОАО «АзерЭнержи» Балабаба Рзаев проинформировал главу государства об энергетическом потенциале Лачинского района и деятельности станций.

Было отмечено, что в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева о превращении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в «зону зеленой энергии», ОАО «АзерЭнержи» последовательно продолжает работы по строительству гидроэлектростанций в регионе.

Водные ресурсы Лачина, входящего в состав Восточно-Зангезурского экономического района, формируются преимущественно на территории страны. Так, на реке Хакари, которая считается второй по величине после Тертерчая внутренней рекой Малого Кавказа, и ее притоках – реках Хочаз, Шальва, Забух к настоящему времени построено 11 гидроэлектростанций общей мощностью 72,6 МВт.

Потребность Лачинского района в электроэнергии составляет 8-10 МВт и полностью обеспечивается за счет зеленой энергии. Избыточная же энергия передается в энергосистему страны.

В настоящее время продолжается строительство трех новых ГЭС общей мощностью 10,7 МВт. Они будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Ожидается, что в перспективе - к 2040 году потребность Лачинского района в электроэнергии составит 80 МВт. С учетом существующих и планируемых к строительству ГЭС район и через 15 лет будет полностью обеспечиваться зеленой энергией.

Гидроэлектростанция «Агбулаг-1» мощностью 14,7 МВт, расположенная в труднопроходимом горном рельефе Лачинского района на высоте 2150 метров над уровнем моря, является одним из сложнейших инженерных проектов, реализованных энергетиками страны. Станция, построенная на территории, где отсутствовала дорожная инфраструктура, демонстрирует профессионализм и большие технические возможности местных специалистов. В рамках проекта построено современное головное водозаборное сооружение, для подачи воды к станции проложен деривационный трубопровод протяженностью 4,8 км и диаметром 1200 мм. Создана вся необходимая инфраструктура для бесперебойной эксплуатации станции.

На станции «Агбулаг-1» в год будет производиться 93,2 миллиона кВт·ч экологически чистой электроэнергии. Это позволит ежегодно экономить 21 млн кубометров природного газа, предотвращать выброс 37 тыс. тонн углекислого газа и обеспечивать за счет зеленой энергии потребность в электроэнергии почти 37 тыс. человек.

Построенная на реке Хочаз гидроэлектростанция «Агбулаг-2» мощностью 14,25 МВт имеет важное значение с точки зрения не только производства электроэнергии, но и укрепления энергетической инфраструктуры региона. Весь производственный процесс на станции осуществляется посредством современных автоматизированных систем управления. В рамках проекта в целях обеспечения надежной интеграции станции в энергетическую систему была построена новая 110/10-киловольтная подстанция мощностью 16 МВА.

Для водоснабжения станции была проложена деривационная линия протяженностью 5,7 км.

ГЭС «Агбулаг-2» будет производить 87,3 млн кВт·ч электроэнергии в год. В результате ежегодно будет экономиться 19,6 млн кубометров природного газа, будет предотвращен выброс в атмосферу 35 тыс. тонн углекислого газа, а потребность в электроэнергии около 35 тыс. человек будет удовлетворяться за счет зеленой энергии.

При проектировании построенной в Лачинском районе гидроэлектростанции «Шейланлы» мощностью 4 МВт одним из приоритетов было сохранение экологической безопасности. Для защиты речной экосистемы были применены гидротехнические решения, не препятствующие естественной миграции рыб, а используемые гидроагрегаты не оказывают негативного воздействия на естественный поток и качество воды.

В рамках проекта на высоте 1460 метров было построено главное водозаборное сооружение, в сложном горном рельефе проложена деривационная линия протяженностью 4,8 км.

ГЭС «Шейланлы» будет производить 19,4 млн кВт·ч электроэнергии в год. Это позволит ежегодно экономить 4,4 млн кубометров природного газа, предотвратить выброс более 8 тыс. тонн углекислого газа и удовлетворить потребности в электроэнергии около 8 тыс. человек за счет зеленой энергии. Наряду с укреплением энергетической безопасности региона, станция также будет способствовать сохранению экологического баланса и экономическому развитию.

Отметим, что эти три гидроэлектростанции, построенные на основе современных технологий и международного опыта и оснащенные системами SCADA, будут интегрированы в единую энергетическую систему страны и позволят производить в общей сложности более 200 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии в год. В результате будет сэкономлено 45 млн кубометров природного газа в год, а также предотвращен выброс в атмосферу почти 80 тыс. тонн углекислого газа.