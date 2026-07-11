Ильхам Алиев ознакомился с работами, выполненными на улице Карабах в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля ознакомился с работами, выполненными в рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках государственно-частного партнерства на улице Карабах в Шуше местными инвесторами было построено в общей сложности 10 зданий различного назначения. Среди них – гостиница, апарт-отели, офисы и объекты общественного питания. При строительстве особое внимание уделялось качеству, соответствию зданий общему облику города Шуша. Реализация этого проекта является, прежде всего, частью шагов по развитию культурной столицы Азербайджана – города Шуша. Строительство зданий добавляет новые краски в красоту города, демонстрирует масштабы проводимых здесь строительно-восстановительных работ. Это, в свою очередь, способствует возрождению экономической жизни в Шуше, обеспечению комфорта его жителей и гостей.

Данный проект также наглядно демонстрирует высокий уровень государственно-частного партнерства в Азербайджане.