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Президент Ильхам Алиев: Мы уже довольно долго занимаемся вопросами транспортной связности

First News Media09:28 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев: Мы уже довольно долго занимаемся вопросами транспортной связности

Мы уже довольно долго занимаемся вопросами транспортной связности, а в течение последних десяти лет эта работа ведется еще активнее.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Используя наши географические преимущества, мы прилагаем усилия для создания реальной платформы для многонационального сотрудничества», - отметил глава государства.

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