Президент: В бытность Борреля у руля европейской дипломатии отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах

На открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев высказался об отношениях Азербайджана с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «Что касается отношений с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы, то между ними существует очень большая разница. У нас были разные отношения с Европейской комиссией. В период, когда у руля европейской дипломатии стоял господин Боррель, отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах».