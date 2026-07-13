 Президент: В бытность Борреля у руля европейской дипломатии отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах | 1news.az | Новости
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Президент: В бытность Борреля у руля европейской дипломатии отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах

First News Media09:58 - Сегодня
Президент: В бытность Борреля у руля европейской дипломатии отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах

На открытии IV Шушинского глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев высказался об отношениях Азербайджана с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: «Что касается отношений с Европейской комиссией и Парламентской Ассамблеей Совета Европы, то между ними существует очень большая разница. У нас были разные отношения с Европейской комиссией. В период, когда у руля европейской дипломатии стоял господин Боррель, отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном претерпели практически полный крах».

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