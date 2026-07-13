Президент: Сегодня Азербайджан - надежный партнер, предсказуемый источник 

Мы уже транспортируем газ по газопроводам в 16 стран. По этому показателю мы занимаем первое место в мире, и эти возможности будут расширяться.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиа-форума.

«Мы также ведем переговоры с другими членами Европейского союза. Идут переговоры как о начале поставок, так и об увеличении объемов, к нам есть обращения по этому поводу. Сегодня Азербайджан — надежный партнер, предсказуемый источник, и если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, наша роль стала гораздо важнее», — добавил глава государства.