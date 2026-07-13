Стала известна бригада арбитров на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания
ФИФА объявила о судейских назначениях на предстоящий полуфинальный матч Франция — Испания на ЧМ-2026.
Судейская бригада на матч Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026
Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)
Первый ассистент: Давид Моран (Сальвадор)
Второй ассистент: Антонио Пупиро (Сальвадор)
Четвёртый судья: Гленн Нюберг (Швеция)
Резервный ассистент: Махбод Бейги (Швеция)
Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало в 23:00. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.
Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.
458