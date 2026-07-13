Стала известна бригада арбитров на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания

ФИФА объявила о судейских назначениях на предстоящий полуфинальный матч Франция — Испания на ЧМ-2026.

Судейская бригада на матч Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026

Главный арбитр: Иван Бартон (Сальвадор)

Первый ассистент: Давид Моран (Сальвадор)

Второй ассистент: Антонио Пупиро (Сальвадор)

Четвёртый судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Резервный ассистент: Махбод Бейги (Швеция)

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало в 23:00. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.