Президент: Сегодня больше китайских компаний уже присутствуют в Азербайджане

После моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в прошлом году и подписания декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве произошла очень большая активизация в деле взаимодействия во всех сферах: и в политической, и в экономической, и в транспортной.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Мы этому очень рады, придаем очень большое значение», - отметил глава государства, добавив, что сегодня больше китайских компаний уже присутствуют в Азербайджане.